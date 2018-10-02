Президент Сербії просить підтримки РФ щодо ситуації в Косово

Вучич заявив, що момент, коли він зустрічається з Путіним, є одним із найважливіших за останні роки.

Президент Сербії Александар Вучич прибув до Москви на переговори з російським колегою Владіміром Путіним 2 жовтня і заявив, що вірить у отриманні його країною підтримки від РФ, яку завжди серби мали від росіян.

Читайте такожПрезидент Сербії Вучич склав присягу на тлі протестів

Про це пише РТС. Вучич підкреслив, що прибув просити конкретної політичної підтримки Сербії.

"Я вважаю, що ми отримаємо від Путіна таку підтримку, яку нам Росія завжди надавала в минулому. Сьогодні, різні обставини і можливості. Більше напруги, і важливо, що ми про все це розмовляємо. Про всі окремі події, які відбулися і що може статися в майбутньому. Всякий раз, коли ми говорили (з Путіним), ми завжди говорили дуже конкретно", зазначив він.

Вучич заявив, що момент, коли він зустрічається з Путіним, є одним із найважливіших за останні роки. Вучич проситиме допомоги через ситуацію в Косово і Метохії.