Wall Street Journal: Індія купує С-400 у Росії й ставить США перед складним вибором

Вашингтону доведеться покарати Нью-Делі за порушення санкцій, хоча індійська підтримка потрібна йому для стримування Китаю.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в п’ятницю буде приймати в Нью-Делі російського автократа Володимира Путіна.

І за одним з питань на їхньому порядку денному буде дуже пильно стежити Вашингтон. А саме за планами Індії купити ракети протиповітряної оборони С-400 у Росії.

Про це пише Wall Street Journal, нагадуючи, що США обклали санкціями всю оборонну промисловість Росії. Така ж доля чекає всі країни, які будуть мати з нею справи, відповідно до закону, ухваленого Конгресом торік. Якщо Вашингтон запровадить санкції проти Нью-Делі за купівлю російської зброї, це може нашкодити його власній Індо-тихоокеанській стратегії протистояння Китаю. Водночас, дати Індії поблажку і дозволити їй витратити 5 мільярдів доларів на купівлю зброї у Росії може означати, що постраждає американська кампанія тиску на агресивний Кремль.

Минулого місяця американський Мінфін і Держдепартамент обклали санкціями «Департамент розробки обладнання» Китаю, який розробляє зброю для китайської армії. Це було зроблено після того, як Пекін купив у Москви Су-25 і ракети С-400. Чиновники говорили, що цей крок повинен був послати сигнал усім країнам, які теж думають над купівлею російської зброї.

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Індія ж, схоже, вирішила не дослухатися до цього сигналу. Як очікується, церемонія підписання угоди відбудеться під час завтрашнього візиту Путіна. Видання нагадує, що Росія вже давно стала головним джерелом військового обладнання і запчастин для Нью-Делі. А російське обслуговування оборонних систем критично важливе для індійських військових потреб. С-400 гостро потрібні Індії для стримування сусідів – Пакистану і Китаю. Крім того, угода може вказувати на бажання країни покращити відносини з Росією. Вони погіршилися впродовж останніх років, коли Нью-Делі вирішив диверсифікувати закупки зброї, звернувшись за обладнанням до США. Зокрема, індійська сторона купила американські гелікоптери й патрульні літаки.

Втім, чиновники в Нью-Делі сподіваються, що Вашингтон зрозуміє відсутність у них можливості просто зараз розірвати відносини з Росією чи дозволити їм лишатися у підвішеному стані. Однак, як зауважив голова стратегічних досліджень Observer Research Foundation Харш Пант, запровадження санкцій проти Індії будуть «сильно руйнівними».

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«Вони відновлять старі суперечки й підозри в Індії щодо планів США. Навряд чи якийсь уряд в країні зможе зробити щось суттєве разом з Америкою після цього», - пояснив Пант.

Вашингтон просуває нові угоди у сфері безпеки в Азії, які мають на меті об’єднати сили Індії, Японії й Австралії у відповідь на зростання агресивної позиції Китаю в регіоні. США й індійський уряд підписали два оборонні пакти, які дозволяють використовувати бази один одного для ремонту і поповнення запасів. Крім того, вони дають Індії доступ до передових американських технологій у сфері військового зв’язку. Індійські закупки американського військового обладнання у 2013-2017 роках зросли на 500% у порівнянні з попередніми п’ятьма роками, згідно з даними Стокгольмського інституту досліджень міжнародного миру.

Експерт з індійсько-американських відносин Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Річард Россов вважає, що цього разу США відступлять і зроблять поблажку для Індії через довгострокові цілі у сфері безпеки.

«Вони надто важливі, щоб цього не зробити. Хоч це буде і досить боляче», - сказав він.

Водночас експерт додав, що Індія може втратити доступ до американського озброєння. Оскільки Вашингтон не хотів би, щоб американські технології використовували разом з російськими системами.