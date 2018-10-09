ЗМІ розкрили подробиці військової присутності Росії в Лівії

Мова йде про декілька десятків елітних десантних підрозділів. Їх перекидали в східну Лівію з підмосковних частин.

Російська Федерація в останні кілька місяців перекидала до Лівії свій військовий контингент.

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Про це РБК повідомило джерело в російському Міноборони. Зокрема, мова йде про декілька десятків елітних десантних підрозділів. Їх перекидали в східну Лівію з підмосковних частин.

РБК також передає слова джерела, близького до лівійської влади, про те, що Росія дійсно веде військову активність у регіоні. Наголошується, що російська присутність в цій африканській країні пов'язана з нафтогазовими інтересами. Союзником РФ в країні є голова Лівійської національної армії маршал Халіфа Хафтар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні британські спецслужби повідомили прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, що Росія направляє до Лівії війська. За їхніми даними, Москва «хоче перетворити Лівію в нову Сирію» і взяти під контроль найбільший маршрут нелегальної міграції в Європу.

Як повідомляло видання The Sun, Кремль підтримує Хафтара і постачає його військам важке озброєння. У східній Лівії вже перебувають офіцери військової розвідки і підрозділи спецназу РФ, які прибули туди для навчання і забезпечення каналу зв'язку. Також в прибережних містах Тобрук і Бенгазі розташовані дві російські військові бази, які діють під прикриттям приватної військової компанії "Вагнера", яка вже має там форпости.

Довідка УНІАН. У 2011 році в Лівії почалася війна після повалення багаторічного лідера країни Муаммара Каддафі. Частину території захопили радикальні ісламісти. В даний час в країні діють два уряди.