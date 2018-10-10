The Telegraph: Бабця Мішкіна-Петрова загадково зникла після того, як викрила онука-шпигуна

Ніхто не бачив 90-річну бабусю через три дні після викриття справжнього імені її онука-героя Росії.

Бабця російського військового лікаря, який виявився одним з двох агентів, які влаштували хімічну атаку у Солсбері, загадково зникла.

Її ніхто не бачив після того, як вона розповіла про те, як президент Росії Володимир Путін вручив найвищу нагороду її онукові.

Про це пише The Telegraph, нагадуючи, що Олександр Мішкін під вигаданим іменем «Олександр Петров» поїхав у Велику Британію разом з іншим агентом ГРУ – Русланом Бошировим, якого насправді звати Анатолій Чепіга. Там вони влаштували замах на екс-шпигуна Сергія Скрипаля за допомогою хімічної зброї «Новачок».

Літня жінка щезла через три дні, після того, як справжнє ім’я її онука було розкрите і потрапило в пресу. 39-річний агент ГРУ отримав медаль «Героя Росії» восени 2014 року під час урочистої церемонії за участі російського президента. Його бабця, Ніна Мішкіна, якій вже більше 90 років, з гордістю показала друзям фото свого онука, який тис руку Путіну на церемонії.

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У селі Лойга, де виріс Мішкін, сусіди розповіли, що його бабця, яка була досвідченим медиком, зникла після того як виявилося, що вона викрила свого онука-шпигуна. Колишні сусіди також підтвердили The Telegraph, що агент Петров – це точно Мішкін.

«Я пам’ятаю його батька, ми грали у шахи разом. Його син – герой Росії. Це те, що я чув», - сказав житель Лойги Олександр Калашніков.

Інший житель села – Євгеній Сергієвич - сказав виданню: «Мішкін став героєм Росії десь три чи чотири роки тому. Я чув це від знайомих у Лойзі, які досі підтримують з ним зв’язок».

Видання з’ясувало, що батько Мішкіна працював на лісозаготівлі. Коли майбутній агент ГРУ ходив до школи, від був сільським діджеєм. Пізніше він вступив у військову медичну академію у Санкт-Петербурзі.