Небезпечний антистрес: у Лос-Анджелесі місцеві знімають напругу метанням сокири (відео)

Клієнти на майданчику різні - від пар на першому побаченні, до тих, кому в коханні не пощастило.

У Лос-Анджелесі місцеві знімають напругу метанням сокири.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Стародавнє мистецтво метання сокири дається не всім і не з першого разу. Втім, кажуть фахівці, така розвага - хороший спосіб розрядитися, зняти напругу і зрештою відкласти телефон.

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Клієнти на майданчику різні - від пар на першому побаченні, до тих, кому в коханні не пощастило. Навіть влаштовують вечірки з нагоди розлучення.

Раніше на фестивалі в США показали диво-гарбуз вагою майже тонну.