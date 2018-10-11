Небезпечний антистрес: у Лос-Анджелесі місцеві знімають напругу метанням сокири (відео)
11:16, 11 жовтня 2018Світ
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Клієнти на майданчику різні - від пар на першому побаченні, до тих, кому в коханні не пощастило.
Небезпечний антистрес: мешканці Лос-Анджелеса знімали напругу метанням сокири
У Лос-Анджелесі місцеві знімають напругу метанням сокири.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Стародавнє мистецтво метання сокири дається не всім і не з першого разу. Втім, кажуть фахівці, така розвага - хороший спосіб розрядитися, зняти напругу і зрештою відкласти телефон.
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Клієнти на майданчику різні - від пар на першому побаченні, до тих, кому в коханні не пощастило. Навіть влаштовують вечірки з нагоди розлучення.
Раніше на фестивалі в США показали диво-гарбуз вагою майже тонну.
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