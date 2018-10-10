На фестивалі в США показали диво-гарбуз вагою майже у тонну (відео)
15:22, 10 жовтня 2018Світ
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Величезний гарбуз виростив початківець садівник. Чоловік зізнався, що за своїм овочем доглядав місяцями.
На щорічному конкурсі у Північній Каліфорнії визначили найбільший гарбуз
На щорічному фестивалі в американському штаті Каліфорнія визначили найбільший гарбуз. Вага його склала 984 кілограма.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Виростив цього велетня звичайний пілот з Орегона. Каже, секретів багатого врожаю немає, сам – початківець садівник, для якого гарбуз – це просто хобі.
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Зізнається лише, що у нього було хороше насіння і за своїм овочем доглядав місяцями.
Після перемоги на конкурсі чоловік має намір встановити гарбуз перед своїм будинком.
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