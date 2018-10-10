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На фестивалі в США показали диво-гарбуз вагою майже у тонну (відео)

15:22, 10 жовтня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Виростив цього велетня звичайний пілот з Орегона. Каже, секретів багатого врожаю немає, сам – початківець садівник, для якого гарбуз – це просто хобі.

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Зізнається лише, що у нього було хороше насіння і за своїм овочем доглядав місяцями.

Після перемоги на конкурсі чоловік має намір встановити гарбуз перед своїм будинком.

Раніше в Британії пройшла виставка кондитерських шедеврів. Один з найцікавіших експонатів - двометровий кремовий символ британської столиці вежа з годинником Біг-Бен.

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Теги: #США#фестиваль#Гарбуз