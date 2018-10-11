У Кремлі заперечують підготовку нової зустрічі Путіна і Трампа в Гельсінкі

Раніше газета Helsingin Sanomat з посиланням на джерело повідомила, що Трамп і Путін можуть взяти участь в Арктичному саміті на початку 2019 року.

У Кремлі заявили, що інформація ЗМІ про підготовку нової зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна з його американським колегою Дональдом Трампом у Гельсінкі (Фінляндія) не відповідає дійсності.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Це (повідомлення ЗМІ Фінляндії - УНІАН) не відповідає дійсності, зараз немає жодних планів чи задумок», - сказав Пєсков.

Раніше газета Helsingin Sanomat з посиланням на джерело повідомила, що Трамп і Путін можуть взяти участь в Арктичному саміті на початку 2019 року.

Перша повноформатна зустріч Путіна і Трампа відбулася в Гельсінкі 16 липня.