У Кремлі заперечують підготовку нової зустрічі Путіна і Трампа в Гельсінкі
У Кремлі заявили, що інформація ЗМІ про підготовку нової зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна з його американським колегою Дональдом Трампом у Гельсінкі (Фінляндія) не відповідає дійсності.
Читайте такожПутін і Трамп можуть зустрітися у День святого Валентина
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
«Це (повідомлення ЗМІ Фінляндії - УНІАН) не відповідає дійсності, зараз немає жодних планів чи задумок», - сказав Пєсков.
Раніше газета Helsingin Sanomat з посиланням на джерело повідомила, що Трамп і Путін можуть взяти участь в Арктичному саміті на початку 2019 року.
Перша повноформатна зустріч Путіна і Трампа відбулася в Гельсінкі 16 липня.