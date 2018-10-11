Трамп і Путін можуть знову зустрітися у Фінляндії в наступному році - ЗМІ

Трамп може прийняти рішення про свою участь у форумі після виборів у Конгрес 6 листопада.

Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін можуть знову зустрітися на форумі Арктики в Фінляндії в наступному році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела газети Helsingin Sanomat.

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За інформацією видання, Трамп може прийняти рішення про свою участь у форумі після виборів у Конгрес 6 листопада.

Повідомляється, що почалася підготовка форуму, і тепер підшукується можлива дата проведення засідання. Одним з варіантів є середина лютого. Крім того, форум можуть провести після завершення у травні головування Фінляндії в Арктичній раді.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе зазначив, що інтерес США до форуму Арктичної ради виріс, і питання це з американцями обговорювалося.

"Навіть дещо несподівано, справи просуваються в доброму напрямку", - сказав Ніїністе.

Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч Трампа і Путіна відбулася 16 липня в Гельсінкі. Американський президент назвав цей візит найуспішнішим.