Данія зробить жорсткішим покарання за вплив на суспільну думку

Максимальний термін - 12 років - передбачається давати за спробу вплинути на вибори.

Влада Данії запропонувала ввести покарання у вигляді тюремного терміну до 12 років за вплив на громадську думку жителів країни. Читайте такожУ Норвегії спіймали шпигуна з Росії Як повідомляє Berlingske, таким чином в країні намагаються обмежити «посилення впливу іноземних розвідслужб», передає kommersant. Максимальний термін - 12 років - передбачається давати за спробу вплинути на вибори. Законопроект стосується інформації, розміщеної на телебаченні, радіо, в газетах та інших друкованих ЗМІ, а також в інтернеті.

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