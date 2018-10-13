Данія зробить жорсткішим покарання за вплив на суспільну думку
14:49, 13 жовтня 2018Світ
438 0
Максимальний термін - 12 років - передбачається давати за спробу вплинути на вибори.
В країні намагаються обмежити «посилення впливу іноземних розвідслужб»fb.ru
Влада Данії запропонувала ввести покарання у вигляді тюремного терміну до 12 років за вплив на громадську думку жителів країни.
Читайте такожУ Норвегії спіймали шпигуна з Росії
Як повідомляє Berlingske, таким чином в країні намагаються обмежити «посилення впливу іноземних розвідслужб», передає kommersant.
Максимальний термін - 12 років - передбачається давати за спробу вплинути на вибори. Законопроект стосується інформації, розміщеної на телебаченні, радіо, в газетах та інших друкованих ЗМІ, а також в інтернеті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter