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Данія зробить жорсткішим покарання за вплив на суспільну думку

14:49, 13 жовтня 2018
Світ
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В країні намагаються обмежити «посилення впливу іноземних розвідслужб»fb.ru

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Як повідомляє Berlingske, таким чином в країні намагаються обмежити «посилення впливу іноземних розвідслужб», передає kommersant.

Максимальний термін - 12 років - передбачається давати за спробу вплинути на вибори. Законопроект стосується інформації, розміщеної на телебаченні, радіо, в газетах та інших друкованих ЗМІ, а також в інтернеті.

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Теги: #Данія