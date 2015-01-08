Росія може закрити в'їзд сотням тисяч іноземців на 10 років
Росія може закрити в'їзд до країни кільком сотням тисяч іноземців на 10 років.
Про це заявив очільник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський, передає "Эхо Москвы".
За його словами, причина заборони на в'їзд - порушення іноземцями терміну законного перебування в РФ.
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Ромодановський нагадав, що цієї суботи набирають чинності нові поправки до законодавства. За даними ФМС, у Росії зараз перебувають майже 3 млн іноземних громадян, які вже перевищили термін законного перебування - 90 діб. Якщо перевищення становитиме 120 днів, то в'їзд їм закриють на 3 роки, у разі перевищення 270 днів - в'їзд буде закритий на 5 років. Незаконне перебування більш як 360 днів - шлагбаум закриється на 10 років, підкреслив Ромодановський.