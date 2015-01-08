Росія може закрити в'їзд сотням тисяч іноземців на 10 років

Про це заявив очільник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський, передає "Эхо Москвы".

За його словами, причина заборони на в'їзд - порушення іноземцями терміну законного перебування в РФ.

Читайте такожКримчанам так і не надали обіцяні російські пільги на проїзд

Ромодановський нагадав, що цієї суботи набирають чинності нові поправки до законодавства. За даними ФМС, у Росії зараз перебувають майже 3 млн іноземних громадян, які вже перевищили термін законного перебування - 90 діб. Якщо перевищення становитиме 120 днів, то в'їзд їм закриють на 3 роки, у разі перевищення 270 днів - в'їзд буде закритий на 5 років. Незаконне перебування більш як 360 днів - шлагбаум закриється на 10 років, підкреслив Ромодановський.