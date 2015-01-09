Президент Франції виступить з телезверненням до нації після ліквідації терористів

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Низка терактів і НП почалися у Франції вранці 7 січня, коли двоє зловмисників увірвалися в редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа і відкрили вогонь по людях, які перебували там. Загинули 12 чоловік, зокрема двоє поліцейських, нападникам вдалося втекти з місця події. Підозрюваними в напад на видання було оголошено двох чоловіків, віком 32 і 34 років — братів Саїда і Шерифа Куаші. Сьогодні вранці вони були локалізовані в містечку Даммартен-ан-Гоель, а близько 17.00 ліквідовані під час штурму силами спецназу.

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Вранці 8 січня в південному передмісті Парижа Монруж невідомий з автоматичної зброї розстріляв співробітницю поліції й агента дорожньої служби, після чого втік з місця злочину. Молода жінка загинула, чоловік був доставлений в лікарню у тяжкому стані. Зважаючи на події в місті французька влада розцінила це як теракт.

Сьогодні вдень чоловік, озброєний двома автоматами Калашникова, увірвався до кошерного супермаркету в районі Венсенських воріт Парижа, відкрив стрілянину і захопив не менш як п'ять чоловік у заручники. Спецназ почав штурм магазина паралельно з операцією в Даммартен-ан-Гоель, злочинець був ліквідований на місці. За попередніми даними, нападником був 32-річний Амеді Кулібалі.