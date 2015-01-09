Терорист, який захопив заручників у Парижі, вимагає звільнити підозрюваних у нападі на Charlie Hebdo
17:06, 09 січня 2015Світ
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Спецоперація зі звільнення заручників триває.
REUTERS
32-річний Амеді Кулібалі, який захопив заручників в одному з кошерних магазинів Парижа, вимагає звільнення братів Куаші.
Як передає ТСН.ua із посиланням на радіо RTL, йдеться про підозрюваних у скоєнні нападу на редакцію тижневика Charlie Hebdo і у захопленні заручників у п'ятницю.
Спецоперація зі звільнення людей триває.
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Нагадаємо, в результаті нападу на відвідувачів одного з паризьких магазинів загинуло двоє людей.
Також нагадаємо, що брати Куаші захопили в 40 км від столиці Франції одну з будівель, де утримують заручницю.
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