США вирішили закрити консульство для палестинців в Єрусалимі

В американському посольстві буде створений Департамент у справах палестинців, який буде розміщуватися у будівлі посольства США в Єрусалимі.

Консульство США в Єрусалимі, яке відповідає за зв'язки з палестинцями, закриють, а його функції передадуть департаменту у складі посольства США в Ізраїлі, перенесеного з Тель-Авіва.

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепартаменту США, повідомляє "Європейська правда".

"Після відкриття Посольства США в Ізраїлі в Єрусалимі 14 травня ми плануємо досягти значної ефективності та збільшити ефективність нашої діяльності шляхом об'єднання посольства США в Єрусалимі та Генерального консульства США в Єрусалимі в єдину дипломатичну місію", - заявив держсекретар Майк Помпео.

В американському посольстві буде створений Департамент у справах палестинців, який буде розміщуватися у будівлі посольства США в Єрусалимі.

"Ми будемо продовжувати проводити повний спектр звітності, інформаційно-просвітницької діяльності та програм на Західному березі та в секторі Газа, а також з палестинцями в Єрусалимі", - зазначив Помпео.

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Він зазначив, що закриття консульства не свідчить про зміну політики США щодо Єрусалиму, Західного берега або сектора Газа.

"Як заявив президент в грудні минулого року, Сполучені Штати продовжують не приймати жодної позиції щодо остаточного статусу, в тому числі кордонів. Особливі межі ізраїльського суверенітету в Єрусалимі підлягають переговорам про остаточний статус між сторонами", - зазначив Помпео.

Раніше США вирішили закрити офіс Організації визволення Палестини у Вашингтоні, оскільки він не сприяв переговорам з Ізраїлем. Вашингтон також вирішив припинити фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) та скасував виділення Палестинським територіям допомоги на суму $200 мільйонів.

У травні 2018 року США перенесли своє ізраїльське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима попри гучну критику переважної більшості країн.