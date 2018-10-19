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На палубу авіаносця США Ronald Reagan впав вертоліт

10:09, 19 жовтня 2018
Світ
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Вертоліт впав відразу після зльоту / фото STARS AND STRIPES

Аварія сталася вранці 19 жовтня, вертоліт впав відразу після зльоту. Про це пише видання Stars and Stripes з посиланням на ВМС США.

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В результаті інциденту є постраждалі, вони знаходяться в стабільному стані.

«Ряд співробітників евакуювали на берег, проте ніхто не отримав травм, що загрожують життю» — повідомили у ВМС США.

Там додали, що авіаносець продовжує виконання завдань в звичайному режимі.

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Теги: #США#авіаносець#падіння вертольота