На палубу авіаносця США Ronald Reagan впав вертоліт

В результаті інциденту є постраждалі, вони знаходяться в стабільному стані.

Вертоліт MH-60 Seahawk впав на палубу американського авіаносця Ronald Reagan, що перебуває у Філіппінському морі.

Аварія сталася вранці 19 жовтня, вертоліт впав відразу після зльоту. Про це пише видання Stars and Stripes з посиланням на ВМС США.

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В результаті інциденту є постраждалі, вони знаходяться в стабільному стані.

«Ряд співробітників евакуювали на берег, проте ніхто не отримав травм, що загрожують життю» — повідомили у ВМС США.

Там додали, що авіаносець продовжує виконання завдань в звичайному режимі.