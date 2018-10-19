Манафорт з'явився на суді в тюремній уніформі та в інвалідному візку
23:53, 19 жовтня 2018Світ
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Адвокат екс-голови штабу Трампа Кевін Даунінг заявив, що є проблеми з утриманням Манафорта під вартою, пов'язані зі станом його здоров'я.
Пол Манафорт / REUTERS
Екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт з'явився на суді в інвалідному візку, повідомляє NBC News.
Крім того, наголошується, що Манафорт був одягнений в зелену тюремну уніформу замість звичайного костюма.
Адвокат екс-голови штабу Трампа Кевін Даунінг заявив, що є проблеми з утриманням Манафорта під вартою, пов'язані зі станом його здоров'я.
Він також вимагав прискорити винесення вироку.
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