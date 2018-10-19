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Манафорт з'явився на суді в тюремній уніформі та в інвалідному візку

23:53, 19 жовтня 2018
Світ
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Пол Манафорт / REUTERS

Крім того, наголошується, що Манафорт був одягнений в зелену тюремну уніформу замість звичайного костюма.

Адвокат екс-голови штабу Трампа Кевін Даунінг заявив, що є проблеми з утриманням Манафорта під вартою, пов'язані зі станом його здоров'я.

Він також вимагав прискорити винесення вироку.

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Теги: #суд#Манафорт