Манафорт з'явився на суді в тюремній уніформі та в інвалідному візку

Адвокат екс-голови штабу Трампа Кевін Даунінг заявив, що є проблеми з утриманням Манафорта під вартою, пов'язані зі станом його здоров'я.

Екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт з'явився на суді в інвалідному візку, повідомляє NBC News. Крім того, наголошується, що Манафорт був одягнений в зелену тюремну уніформу замість звичайного костюма. Адвокат екс-голови штабу Трампа Кевін Даунінг заявив, що є проблеми з утриманням Манафорта під вартою, пов'язані зі станом його здоров'я. Він також вимагав прискорити винесення вироку.

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