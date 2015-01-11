"Чорну скриньку" літака AirAsia Indonesia піднімуть на поверхню моря у понеділок

"Група бойових плавців ВМС Індонезії нарешті змогла знайти дуже важливе обладнання, тобто чорну скриньку рейсу QZ8501 (авіакомпанії AirAsia на глибині 32-33 метра", - цитує слова міністра новинний інтернет-портал Detik.com.

"У зв'язку з обмеженістю часу прийняте рішення, що процес вилучення чорної скриньки буде здійснюватися завтра вранці після поступового розчищення уламків літака. Якщо ж розчищення не може бути здійснене, то команда підніме уламки літака (що перешкоджають) за допомогою заглибних надувних мішків - як це було зроблено із хвостовою частиною лайнера", - додав Джонан.

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Раніше повідомлялося, що сигнал з одного з бортових самописців зафіксований приблизно за 0,5 милі (800 метрів) на схід від місця перебування хвостової частини літака. Голова Національного комітету з безпеки на транспорті (НКБТ) Індонезії Татанг Курніаді у неділю заявив, що пошук бортових самописців, які, ймовірно, сховані на дні товстим шаром мулу, буде важким через негоду.

За словами експертів НКБТ, чорна скринька буде доставлена до столиці Індонезії Джакарти, де для повного вилучення з неї інформації потрібно до двох тижнів. Однак, якщо вона збереглася у доброму стані, попередні дані можуть бути отримані вже за два дні.

Літак Airbus компанії AirAsia вилетів з індонезійського міста Сурабая у Сингапур рано вранці 28 грудня. Незабаром авіалайнер зник з екранів радарів, не подавши заздалегідь сигналів лиха. На борту були 162 людини, усі вони загинули. На цей момент у Сурабаю повернуті тіла 48 жертв катастрофи. Протягом неділі впізнані останки ще трьох жертв, у тому числі двох подружь із Південної Кореї, після чого загальна кількість ідентифікованих тіл досягла 32.