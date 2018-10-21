Сотні мігрантів штурмували іспанський анклав на півночі Африки

Близько 200 мігрантам вдалося прорватися через металевий бар'єр.

Один африканський мігрант загинув та троє інших отримали травми, коли приблизно 300 осіб штурмували прикордонний паркан, що відділяє іспанський анклав Мелілья від Марокко.

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Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на місцеву владу.

Близько 200 мігрантам вдалося прорватися через семиметровий металевий бар'єр. Їх відвезли до приймального центру в Меліль'ї, де чиновники розпочали процес їхньої ідентифікації.

За даними ООН, цього року понад 6 тисяч мігрантів досягли Меліль'ї та сусідньої території Іспанії Сеути.

У деяких місцях паркани навколо анклавів обнесені колючим дротом. Мігранти використовують різаки для металу та великі гаки з мотузками, щоб подолати паркани.

Як повідомляв УНІАН, Італія направила поліцію на кордон з Францією через інцидент з мігрантами.