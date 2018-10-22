Handelsblatt: США хочуть карати Росію новими санкціями за Україну кожен місяць

Волкер описав нову американську стратегію тиску на Кремль, щоб змусити його зупинити війну проти сусідньої країни.

США знову загострюють свій тон щодо Росії. Спеціальний посол Курт Волкер погрожує Москві запроваджувати нові санкції «кожні один-два місяці».

Про це пише німецьке видання Handelsblatt пояснюючи, що про це американський дипломат сказав під час конференції в аналітичному центрі Atlantic Council. Метою такого регулярного посилення тиску на Кремль буде змусити його здатися і погодитися на розумне завершення війни в Україні.

Волкер додав, що Білий дім тісно працює з лідерами країн Європи, щоб зберегти стабільність санкцій.

«Це може здивує Росію, але європейські лідери хочуть зберегти санкції проти неї», - сказав він.

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Німецьке видання зауважує, що все ж не всі у Європі такі одностайні, як каже американський дипломат. Приміром, заступник прем’єр-міністра Італії Матео Сальвіні нещодавно побував у Москві, де гостро розкритикував санкції. Однак, у США дебати точаться не про те, як зберегти тиск, а навколо питання про його посилення. Зокрема, американські чиновники націлилися на проект «Північного потоку-2», через який Москва хоче доставляти газ прямо в Німеччину через Балтійське море. Навіть президент Дональд Трамп, який займає більш лояльну позицію до Росії, критикував ідею побудувати цю ГТС.

Також Волкер оголосив, що США тепер хочуть оновити статус України. Кілька років тому Вашингтон відкинув цей крок як «потенційно провокативний». Але тепер думки у американській столиці змінилися.

«Адміністрація вирішила ставитися до України як до нормальної країни, яка має право на самозахист і власну стратегію національної безпеки», - сказав Волкер, додавши, що санкції проти Росії будуть лишатися в силі до тих пір, поки російські війська контролюють частину української території.

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Видання зауважує, що Волкер не єдиний у Вашингтоні, хто закликає завдати більше болю Москві. Приміром, губернатор Нью-Джерсі Філіп Марфі нещодавно заявив, що Росією «надто довго поводилися м’яко». Тож його партія теж готує проект нових обмежень, які будуть представлені в Конгресі.

Видання зауважує, що санкції вже викрили уразливість російської економіки. В індексі стійкості страхової компанії FM Global, який оцінює стійкість країн до криз, Росія опинилася посередині списку на 54-му місці. Але в питанні політичних ризиків її результати в рази гірші. За словами директора FM Global Франка Дрольсбаха, це пов’язано з санкціями, які несуть серйозні ризики для економіки.