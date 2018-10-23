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Стало відомо, коли опублікують два невиданих оповідання Хемінгуея

09:15, 23 жовтня 2018
Світ
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Оповідання «Чорний осів на перехресті» був опублікований кілька років тому / ReadRate

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Як розповів АР розпорядник літературної спадщини письменника Майкл Катакіс, розповіді The Monument («Монумент») і Indian Country and the White Army («Країна індіанців і армія білих») були написані в 1950-х роках.

Розповіді увійдуть в перевидану книгу «По кому дзвонить дзвін». Також видання доповниться опублікованою в серпні розповіддю A Room on the Garden Side («Кімната з видом на сад»).

Як відзначає агентство, в 1956 році Ернест Хемінгуей написав п'ять оповідань, які були присвячені його участі у Другій світовій війні. Він вважав їх «досить шокуючими» і попросив свого видавця Чарльза Скрібнера опублікувати ці тексти після своєї смерті. Один з них Black Ass at the Crossroads («Чорний віслюк на перехресті») був опублікований кілька років тому.

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Теги: #книга