Стало відомо, коли опублікують два невиданих оповідання Хемінгуея

Розповіді увійдуть в перевидану книгу «По кому дзвонить дзвін».

Влітку 2019 року будуть опубліковані два оповідання Ернеста Хемінгуея, які раніше не видавалися.

Читайте такожУ США опублікують невидане оповідання Хемінгуея

Як розповів АР розпорядник літературної спадщини письменника Майкл Катакіс, розповіді The Monument («Монумент») і Indian Country and the White Army («Країна індіанців і армія білих») були написані в 1950-х роках.

Розповіді увійдуть в перевидану книгу «По кому дзвонить дзвін». Також видання доповниться опублікованою в серпні розповіддю A Room on the Garden Side («Кімната з видом на сад»).

Як відзначає агентство, в 1956 році Ернест Хемінгуей написав п'ять оповідань, які були присвячені його участі у Другій світовій війні. Він вважав їх «досить шокуючими» і попросив свого видавця Чарльза Скрібнера опублікувати ці тексти після своєї смерті. Один з них Black Ass at the Crossroads («Чорний віслюк на перехресті») був опублікований кілька років тому.