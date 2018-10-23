Business Insider: Губернатор Техасу проголосив себе могутнішим за Путіна

Він вказав на те, що економіка одного лише штату США в рази більша, ніж територіально найбільшої країни світу.

Губернатор Грег Ебботт похвалився економікою Техасу, порівнявши її з показниками Росії, і пожартував, що це робить його самого «більш могутнім», ніж Володимир Путін.

«В Техасі ми не порівнюємо нашу економіку з іншими штатами. Ми порівнюємо її з іншими країнами!», - цитує слова американського чиновника Business Insider.

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Техас, ВВП якого сягає 1,7 трильйона доларів, має статус 10-ї найбільшої економіки світу.

«Для порівняння техаська економіка більша, ніж у Канади, більша, ніж у Австралії. І от ще. Економіка Техасу навіть більша, ніж економіка Росії. Це робить мене могутнішим за Путіна!», - сказав Ебботт.

Свою заяву він зробив у Г’юстоні в понеділок до того, як президент Дональд Трамп вирішив підтримати іншого республіканця - сенатора Теда Круза - на середньострокових виборах.

Видання нагадує, що величезним ВВП може похвалитися і Каліфорнія. Цей її показник сягає 2,7 трильйона доларів. Це робить штат п’ятою за розміром економікою світу, яка навіть більша ніж у Великої Британії.

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Каліфорнія і Техас роками були економічними суперниками, що відбилося на політичному, діловому і культурному житті штатів. У Росії ж в п’ять разів більше мешканців, ніж у Техасі. Але її ВВП на 400 мільярдів доларів менша.