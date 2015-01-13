У Росії хочуть перенести "Нову хвилю" з Юрмали в Сочі

Раніше в понеділок на офіційних сайтах губернатора і крайової адміністрації з'явилося повідомлення про те, що "фестиваль "Нова хвиля" з Юрмали остаточно переїжджає в Сочі", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми вибороли право приймати "Нову хвилю". І я вважаю, що це не просто наші маленькі перемоги. Це те, чим ми будемо залучати величезну кількість туристів, заповнювати готелі, створювати нові робочі місця", - наводить заяву Ткачова прес-служба крайової адміністрації.

Губернатор сказав, що конкурентами Сочі виступали Калінінград, Ялта і Казань.

Приводом до переїзду стала заборона МЗС Латвії на в'їзд в країну для участі у фестивалі російським виконавцям Валерії, Олегу Газманову і Йосипу Кобзону.

Музиканти виявилися в числі 500 російських діячів культури, які підтримали анексію Криму і позицію президента РФ Володимира Путіна щодо України.

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Дума Юрмали повідомила, що не має офіційної інформації про переїзд фестивалів "Нова хвиля" і Comedy Club, передає агентство Delfi.

Олександр Масляков, президент міжнародної спілки Клубу веселих і кмітливих (КВК), поки не прийняв рішення про те, де пройде фестиваль команд "Голосящий КиВиН.

"Голосящий КиВиН" також традиційно проходить у Юрмалі.

Латвійські бізнесмени, пов'язані з проведенням "Нової хвилі", вважають, що зможуть знайти їй заміну в разі переїзду з Юрмали.