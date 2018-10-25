У США в супермаркеті сталася стрілянина: двоє загиблих

Підозрюваний втік з місця події та був затриманий поблизу.

В американському штаті Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули дві людини і ще кілька отримали поранення.

Стрілянина сталася у продуктовому магазині у Джефферсонтауні, що у 24 км від найбільшого міста штату Луїсвілла. Один із загиблих був на стоянці за межами магазину. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві медіа.

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Один з очевидців розповів місцевому телеканалу WDRB-TV, що бачив двох чоловіків, які вийшли з магазину і стріляли один в одного на стоянці. Також він бачив, як куля влучила у жінку років 50-60. Очевидець підійшов до жінки, щоб їй допомогти, але вона померла, передає The Associated Press.

У поліції підтвердили факт стрілянини, але не могли назвати точну кількість жертв і в якому вони стані. Разом із тим правоохоронці заявили, що затримали підозрюваного. Через що сталася стрілянина - наразі невідомо.