Стрілку в синагозі в Пітсбурзі висунули звинувачення у вбивстві 11 осіб

Напад на синагогу назвали найбільшою кровопролитною антисемітською атакою в новітній історії США.

Американцеві Роберту Боуерсу, який відкрив вогонь в синагозі "Древо життя" в Пітсбурзі, висунули звинувачення у вбивстві 11 осіб,

Про це повідомляє ВВС. Президент США Дональд Трамп під час виступу перед прихильниками в штаті Іллінойс заявив, що буде вимагати смертного вироку за подібні злочини.

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"Ми повинні стати поруч з юдеями, нашими братами і сестрами, щоб побороти антисемітизм і перемогти сили ненависті", - сказав він.

Трамп додав, що незабаром відвідає Пітсбург і візьме участь в церемонії вшанування убитих.

Напад на синагогу - найбільш кровопролитна антисемітська атака в новітній історії США, наголошують в єврейській організації "Антидифамаційна ліга". До нього найкривавішим епізодом антисемітизму в США вважали вбивство єврейської сім'ї Голдмарк в Сіетлі в 1985 році - тоді загинуло четверо осіб.

Під час суботньої служби загинули 11 осіб, ще шестеро поранені, щонайменше двоє з них перебувають у критичному стані.

Представники федеральної прокуратури заявили, що Боуерсу висунуть звинувачення у вбивствах на підґрунті ненависті. В цьому випадку йому може загрожувати страта.

Як повідомлялося, стрілянина сталася в суботу, 27 жовтня, в синагозі "Древо життя" в Піттсбурзі, США. Нападник - 46-річний Боуерс був озброєний гвинтівкою і двома пістолетами.

Чоловік почав стріляти в синагозі близько 10-ї ранку за місцевим часом. Він вигукував антисемітські гасла, а потім забарикадувався в одній з кімнат.

Коли поліцейські прибули до синагоги, нападник почав но них стріляти і поранив чотирьох правоохоронців.

Самого нападника також поранили під час перестрілки. Після цього він здався поліції.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що шокований нападом. Стрілянину також засудили лідери Франції, Британії та Німеччини.

Huffington Post повідомляє, що Боуерс активно користувався соціальною мережею Gab, схожою на Twitter. У його акаунті журналісти знайшли антисемітські висловлювання, останнє з яких було опубліковане за кілька годин до стрілянини.