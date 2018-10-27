У поліції повідомили про вісім жертв стрілянини у Пітсбурзі

Також повідомляється, що в інциденті постраждали двоє поліцейських.

Правоохоронні органи офіційно підтвердили вісім жертв та велику кількість поранених внаслідок стрілянини, що трапилась в синагозі в американському місті Пітсбург, штат Пенсильванія.

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Про це повідомляє місцевий телеканал CBS Pittsburg. "Восьмеро людей загинули та багато інших отримали поранення через стрілянину в синагозі "Дерево життя" в районі Сквиррел Хілл у суботу", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з інформацією, підозрюваний здався. Про нього відомо лише те, що він – білошкірий чоловік. Після перестрілки з поліцією та переговорів з представниками спеціального підрозділу SWAT він вирішив здатися.

У той же час, наразі ступінь тяжкості поранень інших людей та їхній стан здоров'я невідомі.

Також повідомляється, що в інциденті постраждали двоє поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, у Пітсбурзі в штаті Пенсільванія у США чоловік влаштував стрілянину у синагозі.