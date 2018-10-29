The Guardian: Перший тесть Трампа «стукав» на нього спецслужбам Чехословаччини

В часи Холодної війни комуністичні спецслужби у Празі, пов’язані з КДБ СРСР, вважали мільярдера перспективним кандидатом для «опрацювання».

Розвідка комуністичної Чехословаччини у 1980-х роках вела активну шпигунську кампанію проти Дональда Трампа, який на той час був лише помітним американським бізнесменом.

Через нього празькі спецслужби намагалися отримали інформацію про «найвищі ешелони уряду США». Про це, як пише The Guardian, свідчать архівні файли і зізнання колишніх шпигунів, які працювали в часи Холодної війни.

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Служба державної безпеки Чехословаччини (StB) почала активно «опрацьовувати» Трампа після того, як він у 1977 році одружився зі своєю першою дружиною Іваною Зельнічковою. Операція велася з міста Злін на південному заході тогочасної комуністичної країни, де Зельнічкова народилася і виросла. Її батько, Мілош Зельнічек, регулярно передавав інформацію службі StB про візити доньки зі США і про кар’єру свого зятя в Нью-Йорку. Першого тестя Трампа у чехословацькій спецслужбі вважали «таємним інформатором». Його співпраця з StB тривала аж до падіння комуністичного режиму в Празі.

Архівні записи, які потрапили в руки The Guardian, свідчать, що інтерес StB до Трампа пожвавився після президентських виборів 1988 року, на яких переміг Джордж Буш-старший. Перший директорат комуністичної спецслужби, який керував зовнішніми шпигунами, наказав «поглибити» активність, пов’язану з Трампом.

Колишній чиновник чехословацької Служби державної безпеки Властіміл Данек підтвердив існування операції, пов’язаної з нинішнім президентом США.

«Трамп, звісно ж, був дуже цікавим для нас. Він був бізнесменом, у нього було багато зв’язків навіть у американській політиці. Ми фокусувалися на ньому, знали, що він впливовий. У нас була інформація, що він хоче бути президентом у майбутньому», - сказав Данек.

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За його словами, його начальство у Празі теж було зосереджене на Трампі.

«Перший директорат StB теж був ним зацікавлений. Не знаю, чи вони ділилися інформацією про Трампа з КДБ. Не можу це ні підтвердити, ні спростувати», - додав колишній чехословацький шпигун.

У старих празьких документах нічого не сказало, чи була десятирічна операція розпочата за наказом Радянського Союзу. Але чехословацькі шпигуни постійно передавали колегам в КДБ свої дані. У Москві їх називали «друзями».

Влітку 1987 року Дональд і Івана Трамп відвідали Москву і тогочасний Ленінград. Відвідати міста їх запросив посол СРСР у Вашингтоні Юрій Дубінін. Поїздку організувала фірма «Інтурист», яка була прикриттям для КДБ. Саме після повернення з Москви Трамп вперше заговорив, що хотів би балотуватися в президенти. Тоді його політичні амбіції швидко розвіялися. В жовтні 1988 року в день виборів у США Івана Трамп відвідала батьків у Зліні. Згідно з документами, вона «впевнено» передбачила перемогу Буша і сказала про це батькові. А той швидко доніс цю інформацію спецслужбам.