На підприємстві затоплення плавдока "Адмірала Кузнєцова" пояснили перебоями з електрикою (відео)

За словами експерта в даній ситуації "видно людський фактор" і "не обійшлося без недбалості".

Причиною занурення у воду плавучого дока ПД-50 в Мурманську, де ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" стало відключення насосів, викликана стрибком напруги в електромережі.

Про це повідомив представник відповідального за ремонт корабля Центру судноремонту "Звездочка" Євген Гладишев, передає ТАСС.

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За даними Слідчого комітету РФ, в результаті інциденту постраждало чотири людини, ще один вважається зниклим без вісті. Двоє постраждалих перебувають у реанімації.

Порушено кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки при організації робіт з ремонту на судноремонтному плавучому доці за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні інших робіт, що призвело з необережності до смерті людини).

За словами колишнього командувача Чорноморським флотом (1998-2002 роки) адмірала Володимира Комоєдова, через аварію терміни ремонту російських кораблів будуть змінені. Він також підкреслив, що у даній ситуації "видно людський фактор" і "не обійшлося без недбалості".

Як повідомляв УНІАН, док почав тонути під час виходу з нього "Адмірала Кузнєцова". В результаті сам док затонув, крім того, впали два баштові крани, один з них - на авіаносець.

ПД-50 був єдиним у своєму класі, який міг приймати судна ВМФ Росії на зразок ракетного крейсера "Петро Великий" і авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

ПД-50 був побудований в 1980 році у Швеції на замовлення військово-морського флоту СРСР. Ширина дока становить 67 метрів, довжина – 330 метрів, вантажопідйомність - 80 тисяч тонн, він призначений для ремонту великих надводних кораблів і підводних човнів.