Защемило голову в метро: знамениту російську актрису госпіталізували

За словами Тетяни Васильєвої, коли вона намагалася зайти у вагон метро, вона отримала удар по голові однією з дверей вагона.

Відому російську актрису Тетяну Васильєву госпіталізували в інститут імені Скліфосовського.

За словами актриси, вранці, коли вона намагалася зайти у вагон метро, вона отримала удар по голові однією з дверей вагона, після чого відчула сильний біль, передає StarHit.

Читайте такожСпівачку Аніту Цой терміново госпіталізували

За словами актриси, вранці вона намагалася зайти у вагон поїзда — але людей було дуже багато, а оголошення про те, що «двері зачиняються» не було. Тому актриса, яка стояла поруч з дверима, отримала сильний удар по голові.

Журналістам актриса розповіла, що їй нічого не загрожує, але лікарі все одно хочуть зробити МРТ, КТ та інші медичні процедури, щоб виключити подальший розвиток проблеми.

Раніше російська співачка Марина Хлєбнікова була госпіталізована після того, як виявила труп колишнього чоловіка Антона Логінова у своїй квартирі.