Журналісти довели міністру культури і РПЦ, що "Левіафан" - російська історія

У Кіровську, де знімався фільм, був застрелений голова адміністрації міста Ілля Кельманзон, а також його заступник з ЖКГ, тіньовий «господар міста» Сергій Максимов. Вбив їх літній підприємець, власник чотирьох магазинів в Кіровську Іван Анкушев, доведений чиновниками до відчаю, пише Znak.com.

Потім Анкушев наклав на себе руки.

Відомо, що прибувши на місце, правоохоронці знайшли при Анкушеві передсмертну записку. Її повний текст не оприлюднено, проте видання наводить кілька фрагментів: «Надії на чесний суд немає», «Мій торговий оборот не перевищував 25 млн рублів на рік. Адміністрація була винна мені 4 млн рублів. Ви знищили мене».

Читайте такожАнтивоєнні "Мандарини" і "антиросійський" "Левіафан" номіновані на Оскар"Те, що сталося, спростовує оцінку глави російського мінкульту Володимира Мединського, який заявив, що «Левіафан», головний герой якого виявляється в схожій ситуації, не є «російською історією». Трагедія також спростовує думку російських охранителів (РПЦ - ред.), які стверджують - картина Звягінцева знімалася за американським сюжетом і для західного глядача", - пише видання.

У той же час, видання зазначає, що історія, яка сталася в 2009 році, не є повною аналогією сюжету картини, і не варто ідеалізувати підприємця-вбивцю, як і проводити аналогії між загиблим мером і мером з фільму - з останнім асоціюється радше перший загиблий Сергій Максимов, тоді - "тіньовий господар" міста.