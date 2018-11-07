Трамп заявив, що США унеможливили втручання Росії та Китаю у проміжні вибори

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що спеціальними службами та відповідними відомствами було виконано дуже багато роботи для унеможливлення втручання Росією та Китаєм у проміжні вибори в США, які відбулися 6 листопада.

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Про це президент США сказав на прес-конференції у Вашингтоні, яка транслювалася на сайті Білого дому.

Зокрема, його запитали, чи є будь-які докази, що Росія чи Китай втручалися у проміжні вибори у США.

"Ми збираємося представити повну доповідь, і на відміну від попередньої адміністрації, ми здійснили достатньо багато роботи стосовно цього питання. І якщо ви поговорити з ФБР, поговорите з департаментом юстиції, поговорите з департаментом національної безпеки - ми витратили багато часу, і це не дуже висвітлювалося в газетах", - заявив Трамп.

"Ми дуже наполегливо працювали над Китаєм та Росією, і над усіма іншими, хто вивчав наші вибори або втручався у наші вибори, але люди не схильні писати про це, але ми працювали дуже наполегливо", - сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, за передніми результатами, кандидати Демократичної партії отримають більшість у Палаті представників США (нижня палата Конгресу) на проміжних виборах, які відбулися 6 листопада. Водночас, члени Республіканської партії зберігають більшість у Сенаті США (верхня палата Конгресу).