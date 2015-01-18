Бразилія та Нідерланди відкликали своїх послів з Індонезії після страти їхніх громадян

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

У неділю, 18 січня, незабаром після півночі, були розстріляні один місцевий житель і п'ять громадян інших країн - Нігерії, Малаві, В'єтнаму, Нідерландів та Бразилії. Всі вони були засуджені за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Це перша страта при президентові Джоко Відодо.

Бразилія заявила, що відкликає свого посла в Джакарті «для проведення консультацій». «Застосування смертної кари, яку світове суспільство все більше і більше засуджує, серйозно вплине на відносини між нашими країнами», - підкреслили в президентській канцелярії.

Марку Арчір Кардозу Морейра в 2003 році був затриманий в аеропорту Джакарти при спробі ввезти 13,4 кілограма кокаїну, захованого в трубках каркаса дельтаплана.

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Влада Нідерландів, колишньої метрополії, також відкликала посла з Індонезії. Виступивши із засудженням страти свого громадянина Анг Кьєм Соея, міністр закордонних справ Берт Кендерс заявив: «Це жорстоке і нелюдське покарання, яке являє собою неприпустиме заперечення гідності та недоторканності людини».

Президент Індонезії зайняв жорстку позицію щодо осіб, які вчинили наркозлочини. Минулого місяця він відмовив шістьом засудженим у помилуванні і затвердив виконання вироку. У цій країні в 2013 році страти відновилися після п'ятирічної перерви.