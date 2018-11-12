Польща не пустила на День незалежності "бандерівців і неофашистів" із Росії і Швеції

Серед тих, кого не допустили в Польщу, були громадяни Швеції та Росії.

Польська влада заявила, що напередодні святкування відновлення 100-річчя незалежності не пустила в країну "неофашистів та прихильників ідеології Степана Бандери".

Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, повідомляє Європравда з посиланням на TVP Info.

За його словами, Агентство внутрішньої безпеки передало прикордонникам дані 400 активістів, які були учасниками ультраправих та неофашистських угруповань, а також організацій, які "прославляють ідеологію Степана Бандери".

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Вони хотіли приїхати на марш незалежності у Варшаві. Більшості не дозволили в’їхати в країну.

"Серед тих, кого не допустили в Польщу, були громадяни Швеції та Росії", - сказав Жарин.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада сотні тисяч поляків відзначили 100-річчя відновлення державності, вийшовши на вулиці Варшави та інших міст. Понад 200 тисяч людей відгукнулися на заклик президента Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Матеуша Моравецького взяти участь у "марші незалежності".

Напередодні заходу посольство України у Польщі попереджало українців, що у Варшаві 11 листопада радикальні рухи мають намір вчинити провокації під виглядом нібито «українських націоналістів».