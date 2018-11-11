У Польщі пройшов "Марш незалежності", який об'єднав представників влади і націоналістів

Понад 200 тисяч людей відгукнулися на заклик президента Польщі і прем'єр-міністра взяти участь у цьому марші.

Сотні тисяч поляків відзначили 100-річчя відновлення державності, вийшовши на вулиці Варшави та інших міст.

Понад 200 тисяч людей відгукнулися на заклик президента Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Матеуша Моравецького взяти участь у "марші незалежності", повідомляє Deutsche Welle з посиланням на польське міністерство внутрішніх справ.

Провідні політики країни, в їх числі Дуда та Моравецький, йшли в голові колони, учасники акції, що проходить під гаслом "Тобі, Польщо", тримали в руках біло-червоні національні прапори.

Конфлікт навколо маршу наклав тінь на ювілей відновлення незалежності Польщі. Критики заходу звинувачували правлячу націонал-консервативну партію "Закон і справедливість" у підтримці націоналістичних і правих угруповань. Після того як опозиційна столична влада несподівано, побоюючись безчинств з боку правих екстремістів, заборонила проведення в цей день демонстрації націоналістів, уряд організував замість неї єдиний марш, на який запросив і крайні праві групи.

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В урочистому мітингу на площі Пілсудського у Варшаві взяли участь президент і прем'єр Польщі. Вже з вечора 10 листопада по всій країні почалися богослужіння і пам'ятні заходи, присвячені ювілею польської незалежності.

Як повідомлялося, в неділю, 11 листопада, Польща святкує 100-річчя незалежності. Основні урочистості проходили у Варшаві.

Правляча партія "Право і справедливість" відзначала свято окремо від опозиції, в соборі Божого провидіння в Варшаві. У ньому зібралися президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський. Дуда під час меси запалив свічку, подаровану Варшаві в 1867 році папою Пієм IX нібито з бажанням "запалити її, коли Польща вже буде вільною".

У річницю незалежності Польщі також щорічно проводиться марш націоналістів у Варшаві. Останніми роками він часто закінчувався сутичками з поліцією. Цього року мер Варшави заборонила марш націоналістів, але суд пізніше скасував її рішення. В результаті націоналісти погодилися приєднатися до державного маршу незалежності.