Голова МЗС Литви: у ЄС немає підстав змінювати політику щодо РФ

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в Брюсселі напередодні засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Не думаю, що поточна політика повинна бути змінена, для скасування санкцій немає підстав. Що ми хотіли б бачити, так це політичне бажання Росії щось змінити. Але ми бачимо, що немає ніякого політичного бажання або змін на місцях", - сказав він.

Лінас Лінкявічюс також не вважає, що ЄС повинен думати, як залучити Росію до співпраці. "Не думаю, що зараз ми повинні думати, як заангажувати Росію. Це Росія повинна думати, як співпрацювати у сферах спільного інтересу. Я не бачу ніяких причин, щоб винаходити щось", - сказав голова МЗС Литви.

При цьому він зазначив, що "сьогодні навіть припинення вогню було використано для того, щоб краще забезпечувати терористичні групи, що стало причиною відновлення боїв за аеропорт".