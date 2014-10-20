У ЄС заявили, що є тільки один шлях вплинути на РФ - розширити санкції

Таку заяву у своїй статті для European Voice зробив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає "ЄвроПравда". "Схоже, що у нас немає лідерів, здатних своєчасно реагувати адекватно реальності. На жаль, ті, хто повинен твердо стояти за цінності і міжнародні зобов'язання, в основному роблять це формально", - зазначає він.

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За словами глави литовського МЗС, такі тенденції наводять на думку про Стокгольмський синдром (симпатія між жертвою і агресором. - Ред.).

"Ми повторюємо ті самі помилки знову і знову, в цьому столітті і в минулому, і не вивчили один з найважливіших уроків: це не наші рішучі дії, а, швидше, наша бездіяльність, напівготовність і часткові заходи провокують Росію діяти", - додав Лінас Лінкявічюс.

На його думку, є тільки один шлях - розширити санкції проти РФ, орієнтуючись на тих, хто приймає рішення в Росії, і хто повинен нести відповідальність за ситуацію в регіоні. Можливості секторальних санкцій проти РФ ще далеко не вичерпані, зазначає Лінас Лінкявічюс.

"Україна стоїть перед лицем зовнішньої агресії (а не якоїсь внутрішньої кризи) і боротьби за європейський вибір, який вона вже зробила. Отже, це не тільки її справа. Ірраціональна самознищуюча політика Росії закінчиться тільки в тому випадку, якщо ми будемо разом", - підкреслив він.

"Вибір, який ми всі повинні зробити: ми разом з тероризмом або разом з цивілізованим світом? Відповідь Євросоюзу на даний момент неясна", - зазначив литовський міністр.