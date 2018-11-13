У російському Іркутську зламалися два "Боїнга" авіакомпанії Air France, до них полетить третій

Літак Boeing 777, що летів із Парижа в Шанхай, екстрено приземлився в Іркутську через задимлення в кабіні пілотів.

Резервний борт авіакомпанії Air France, що в понеділок прибув за пасажирами лайнера, який екстрено приземлився в Іркутську, не зміг вилетіти в Шанхай через відмову гідросистеми.

Як повідомляє ТАСС, у неділю Boeing 777, що летів з Парижа до Шанхай, екстрено сів в Іркутську через задимлення в кабіні пілотів. На борту лайнера перебували 282 людини, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

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У понеділок із Франції прибув резервний борт, який також доставив в Росію техніків для обстеження аварійного літака.

"Другий літак зламався. Ми до двох годин [ночі] проводжали їх. Пасажирів посадили в літак, він пройшов усі процедури, обробку від обмерзання. Вийшов на руліжну доріжку, запустився, і відмовила гідросистема. Мабуть, за той час, який він у нас простояв, кудись потрапила вода, морози схопили - він замерз", - розповіли в прес-службі аеропорту.

Авіакомпанія Air France вирішила направити в Іркутськ новий резервний борт замість того, який прилетів у понеділок і зламався. За останніми даними, пасажири французького Boeing вилетять в Шанхай резервним бортом орієнтовно о 8:00 (2:00 за Києвом) у середу.

"Авіакомпанія Air France прийняла рішення відправити до нас третій літак. Орієнтовно він повинен прилетіти о 4:00 (22:00 за Києвом) і в 8:00 (2:00 за Києвом) в середу полетіти у Шанхай", - сказав начальник виробничо-диспетчерської служби іркутського аеропорту Євген Єловський.

Пасажири перебувають у готелях. В Іркутську вони затримуються вже другу добу. "Пасажири всі безвізові, тобто на території Росії вони не мають права перебувати. Вони всі в готелях під наглядом прикордонників", - уточнив Єловський.

Він також додав, що французькі авіатехніки зараз знаходяться в Іркутську і займаються усуненням несправності в літаку, який здійснив екстрену посадку.

Нагадаємо, раніше в паризькому аеропорту Руассі - Шарль-де-Голль сталося зіткнення двох пасажирських літаків. На руліжній доріжці літак американської компанії Delta Airlines зачепив літак Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, який повинен був вилетіти на французький острів Сен-Мартен в Карибському морі.