У найбіднішому місті Росії 13% жителів ледве знаходять гроші на харчі
За підсумками грудня 2014 року «на тлі економічних труднощів» до малозабезпечених зарахували себе 54 відсотки жителів великих російських міст.
Найбільша частка бідного населення серед російських міст зафіксована в Тольятті, Астрахані та Пензі. Така інформація міститься у дослідженні Фінансового університету при уряді Росії, яке є в розпорядженні «Ленты.ру».
За даними Фінансового університету, серед жителів Тольятті (населення - понад 700 тисяч осіб) 13 відсотків - це критично бідні жителі, які ледве знаходять гроші на харчування. В цілому частка малозабезпечених у цьому місті досягла 57 відсотків (при цьому 45 відсотків молодих людей, також належать до цієї категорії). В Астрахані (населення - близько 530 тисяч осіб) зафіксовано 56 відсотків малозабезпечених жителів, в Пензі (520 тисяч осіб) - 53 відсотки.
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Найменш проблемними російськими містами в плані кількості бідних є Владивосток (40 відсотків малозабезпечених жителів, 8 відсотків - критично бідних), Москва (43 і 9 відсотків відповідно) і Єкатеринбург (46 і 10 відсотків відповідно).
За підсумками грудня 2014 року «на тлі економічних труднощів» до малозабезпечених зарахували себе 54 відсотки жителів великих російських міст.
16 грудня 2014 року віце-прем'єр російського уряду Ольга Голодець заявила, що в Росії налічується 15,7 мільйона бідних людей. «Але в умовах інфляції їх число неминуче зросте», - зазначила вона. Крім того, Голодець також попередила, що купівельна спроможність зарплат може знизитися.