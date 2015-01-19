У найбіднішому місті Росії 13% жителів ледве знаходять гроші на харчі

Найбільша частка бідного населення серед російських міст зафіксована в Тольятті, Астрахані та Пензі. Така інформація міститься у дослідженні Фінансового університету при уряді Росії, яке є в розпорядженні «Ленты.ру».

За даними Фінансового університету, серед жителів Тольятті (населення - понад 700 тисяч осіб) 13 відсотків - це критично бідні жителі, які ледве знаходять гроші на харчування. В цілому частка малозабезпечених у цьому місті досягла 57 відсотків (при цьому 45 відсотків молодих людей, також належать до цієї категорії). В Астрахані (населення - близько 530 тисяч осіб) зафіксовано 56 відсотків малозабезпечених жителів, в Пензі (520 тисяч осіб) - 53 відсотки.

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Найменш проблемними російськими містами в плані кількості бідних є Владивосток (40 відсотків малозабезпечених жителів, 8 відсотків - критично бідних), Москва (43 і 9 відсотків відповідно) і Єкатеринбург (46 і 10 відсотків відповідно).

За підсумками грудня 2014 року «на тлі економічних труднощів» до малозабезпечених зарахували себе 54 відсотки жителів великих російських міст.

16 грудня 2014 року віце-прем'єр російського уряду Ольга Голодець заявила, що в Росії налічується 15,7 мільйона бідних людей. «Але в умовах інфляції їх число неминуче зросте», - зазначила вона. Крім того, Голодець також попередила, що купівельна спроможність зарплат може знизитися.