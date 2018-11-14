New York Times: Меркель і Макрон хочуть армію Європи, але це дуже віддалена перспектива

Меркель погодилася, що "одного дня" така армія повинна з'явитися.

Невдовзі після чергової напруженої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася на річницю кінця Першої світової війни, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що майбутнє Європи повинно включати створення «реальної європейської армії».

Голова німецького уряду, оголосивши минулого тижня про намір завершити політичну кар’єру, почала говорити ще більш твердо про гостру необхідність зберігати єдність в ЄС. За її словами, союз повинен більше покладатися на власні сили і позбутися залежності від США у захисті своїх інтересів.

Про це пише New York Times, додаючи, що про все це Меркель говорила під час виступу в Європейському парламенті. Багато хто розцінив це як спробу німецького канцлера закріпити свою політичну спадщину на тлі того, як її влада поступово згасає. Її слова прозвучали за лічені години після того, як президент США Дональд Трамп накинувся з грубими особистими образами на президента Франції Еммануеля Макрона, який запропонував створити армію Європи.

«Дні, коли ми могли беззастережно покладатися на інших, минули. Це означає, що ми, європейці, повинні взяти нашу долю у власні руки, якщо ми хочемо вижити як європейська спільнота», - наголосила Меркель.

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Ці слова нагадують заяви, які вона робила і раніше. Але, за словами аналітиків, в нинішньому кліматі і на тлі заходу її роботи в уряді вони набули нової важливості.

«Ми повинні працювати над баченням створення реальної європейської армії одного дня», - підкреслила Меркель, додавши, що така армія покаже світу, що «війн між європейськими народами більше не буде».

Вона також зауважила, що європейська армія не буде створена «проти НАТО». Навпаки, вона доповнить альянс. При цьому, канцлер Німеччини запропонувала створити Європейську раду безпеки, яка дозволить швидко приймати зовнішньополітичні рішення без необхідності досягати одностайності всіх країн-учасниць.

«Цікаво почути такі слова про європейську оборону і німецькі зобов’язання в ній від канцлера Німеччини, лідера найбільш проатлантичної країни в світі», - зауважив директор Європейської ради з закордонних справ у Берліні Марк Леонард.

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Питання про те, чи підтримають таку риторику європейські інститути, поки без відповіді. Багато хто вважає, що створення європейської армії – це дуже віддалена амбіція.

«Заклики до створення армії Європи – це грубе і довгострокове бачення», - зауважив директор Науково-дослідного інституту Брейгель Гунтрам Вольфф, особливо підкресливши слово "довгострокове".