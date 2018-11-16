Business Insider: Китай зрівняється у військовій сили зі США до 2035 року

Китай дуже активно розвиває свої військові можливості, що турбує Вашингтон

Китай зможе кинути виклик операціям США у цілому Індо-Тихоокеанському регіоні до 2035 року, якщо не раніше.

Такого висновку дійшли експерти комісії, яка дає поради Конгресу щодо природних наслідків для безпеки від американо-китайських економічних відносин. У звіті, який був переданий американському парламенту, комісія зауважила, що Пекін вже опирається діяльності США на землі, в повітрі, в морі й інформаційному просторі в межах «другого ланцюга островів», пише Business Insider.

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Другий ланцюг островів – це стратегічна оборонна лінія для США, яку утворюють острови Оґасавара, японські вулканічні острови, Маріанські острови і Палау. Китайські військові можливості становлять серйозний ризик для армії США, яка впродовж довгих років після Холодної війни вважалася домінуючою в регіоні.

Свої висновки комісія зробила на основі таємних і розсекречених слухань зі свідками з уряду, академічних кіл і приватного сектору. Крім того, американські експерти врахували дослідження Тайваню і Японії. Власні перевірки і дослідження члени комісії не змогли провести, тому що Китай відмовив їм у видачі візи. В звіті зазначена, що під керівництвом Си Цзиньпіна Пекін значно пришвидшив процес військової модернізації.

«На тлі того, як прогрес військової модернізації і впевненість Пекіна в Народно-визвольній армії зростають, зростає і загроза, що стримування США зазнає невдачі. А Китай використає силу, ставши регіональним гегемоном», - йдеться в документі.

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Експерти зауважують, що сили стратегічної підтримки, які Пекін сформував у 2015 році, становлять фундаментальну загрозу для здатності США ефективно діяти в космосі, кіберпросторі і електромагнітному спектрі. А після років успішних досліджень і розвитку китайські ракети теж стали «серйозним стратегічним викликом для США і їхніх союзників і партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні».

Пекін також посилив розвиток і оновлення озброєнь всіх родів військ, взявши на озброєння новітні зразки від підводних безпілотників і суден-амфібій до лазерних гармат і надзвукових винищувачів. Крім того, Китай збудував кілька штучних островів у спірній акваторії Південно-Китайського моря, розмістивши там ракети і збудувавши злітно-посадкові смуги. Все це кидає виклик присутності США в регіоні.