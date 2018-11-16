Washington Post: Україна позбулася пам’ятників Леніну, але тепер треба встановити щось нове

На вирішення питання, що поставити замість радянських ідолів, українцям знадобиться час.

Чотири ангели й діва Марія зайняли місце, де колись стояв головний комуніст.

«Ми зазвичай напивалися біля Леніна», - каже 45-річний механік на ім’я Володимир.

«А тепер пиячити тут гріх, я думаю», - каже його подруга Юлія.

Через п’ять років після прозахідної революції в України всюдисуща фігура Володимира Леніна зникла через заборону законом. Так само, як і інші символи СРСР, які колись заповнювали українські площі і вулиці. Але тепер українці шукають смислів і ідентичності для простору, який вивільнився після знесення всього, що нагадувало про комуністичну імперію.

Як пише Washington Post, п’єдестали або порожні, або замінені дерев’яним хрестом, або ж від них лишилася оголена ділянка землі. Як і на всьому пострадянському просторі, упізнавала фігура лідера більшовиків Володимира Леніна роками лишалася в центрі сотень міст і сіл після падіння комунізму. А потім почалися протести в листопаді 2013 року, які повалили проросійський уряд в Україні, а заодно і всі пам’ятники. Ухвалений закон про декомунізацію заборонив низку історичних радянських постатей, гасел і символів, які довелося прибрати з громадських місць. Однак, в ньому не сказано, чим повалені статуї замінити.

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Голова українського Інституту національної пам’яті Володимир Вятрович, який став співавтором закону про декомунізацію, а потім допоміг його втілити, сказав, що всі відомі пам’ятники Леніну на підконтрольній уряду України території були демонтовані. Всього їх було понад 1300. Виключенням стали пам’ятники, встановлені поблизу Чорнобиля, де в 1986 році сталася ядерна катастрофа. Вятрович визнав, що сотні порожніх місць і п’єдесталів на центральних площах міст в його інституті називають «пеньками».

«Факт в тому, що питання про те, чим заповнити ці місця лишиться відкритим для дискусії серед українців на деяких час. Наші погляди на власну історію ще формуються», - пояснив Вятрович.

Видання додає, що питання, перед яким постала Україна в питанні історичної пам’яті, сході на ті дискусії, які тривають по всьому світу. Приміром, у США тривають роздуми над тим, чи варто зберегти пам’ятники конфедератам. Також американців хвилює питання, чи не час переосмислити суть Дня Колумба і визнати дискримінацію корінного населення Америки з боку європейських поселенців.

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Прихильники уряду в Україні стверджують, що країні потрібно очиститися від панування Росії і розробити власний національний наратив з національними героями. Критики ж стверджують, що уряд надто сильно заграє з націоналістичними групами, «насаджуючи» офіційну ідеологію, як це робив СРСР.

«Це не засудження пропаганди, а підміна однієї пропаганди іншою», - каже активіст Євгенія Моляр, яка виступає проти декомунізації.