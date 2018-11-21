У Китаї знайшли найвищу дівчинку на планеті - в 11 років її зріст становить більш ніж два метри

Дівчинка мріє про кар'єру баскетболістки.

Школярку, зріст якої складає 208 см, виявили в місті Цзінань провінції Шаньдун. Дівчинці всього 11 років, вона навчається в шостому класі.

Підліток на ім'я Чжан Цзиюй серед своїх школярок найвища, тому що зріст типової китайської шестикласниці складає всього 137 см. Її зріст - 208 см., повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail. Все тому, що зріст матері і батька Чжан - 180 см, що є незвичним для китайців. Вони не здивувалися, коли до шести років їхня дочка вже виросла до 160 см.

Школярка мріє стати професійною баскетболісткою. Вона полюбила спорт через матір, яка раніше грала за збірну країни, а тепер тренує місцеву команду. Незважаючи на часті тренування, Чжан добре вчиться і встигає займатися музикою і танцями.

Однокласники ставляться до дівчинки добре і часто просять підняти їх на руки, однак деякі скаржаться, що для розмови з нею потрібно сильно задирати голову.

За версією Книги рекордів Гіннесса, найвища дівчина у світі - 12-річна Софі Холлінс з англійського міста Саутгемптон, зріст якої складає 188 см. Чи буде сім'я Чжан реєструвати її як нову рекордсменку, невідомо.