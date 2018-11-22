Смажена індичка, паради та довгі вихідні: в США відзначають День подяки

У четвертий четвер листопада у США відзначають один з найпопулярніших в американців свят – День подяки. У 2018 році свято припало на 22 листопада.

У США та Канаді сьогодні, 22 листопада, відзначають одне з найпопулярніших свят - День подяки.

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За традицією, кожен четвертий четвер листопада, американці підносили хвалу Богові за щедрий урожай. З часом свято втратило свої релігійні коріння і перетворився на сімейне торжество.

День подяки, або англійською Thanksgiving Day, пов'язаний з історією про перших переселенців з Англії, які прибули до берегів Америки у 1620 році і заснували в нинішньому штаті Массачусетс Плімутську колонію.

Більше половини з прибулих не змогли пережити зиму і загинули, а ті, що вижили за допомогою місцевих індіанців зайнялися землеробством. Отримавши багатий урожай, восени 1621 року колоністи запросили на вечерю принесення подяки Господу вождя та індіанців племені, яке допомогло їм вижити. Саме це стало першим святкуванням Дня подяки.

Через століття, один з батьків-засновників і перший президент США Джордж Вашингтон запропонував відзначати День подяки щорічно 26 листопада, а у 1941 році був затверджений нинішній порядок святкування - кожний четвертий четвер листопада.

День подяки - це день, коли люди можуть дякувати за те, що у них є. Сім'ї та друзі збираються разом за святковим столом, до якого традиційно готують фаршировану індичку, картоплю, овочі, журавлинний соус і гарбузовий пиріг.

Також існує традиція в Білому Домі - "помилування індички" напередодні свята. Для цієї церемонії відбирають кількох птахів, чиї кандидатури потім виставляються на голосування на сайті Білого дому, їм також вибирають імена.

Крім того, президенти США роздають в переддень свята вечерю для бездомних або літніх людей.

Серед жителів Нью-Йорка вже стало традицією, в День подяки з раннього ранку приходити всім сімейством на Манхеттен, щоб на власні очі побачити знаменитий парад надувних фігур мережі універмагів Мейсіс. Більше двох мільйонів людей збираються разом, щоб насолодитися дивовижним видовищем. У деяких містах і селищах також проходять паради. У цей день відзначають відкриття сезону різдвяних покупок. Після Дня подяки наступає Чорна п'ятниця – день грандіозних розпродажів і знижок у США.

Більшість державних установ США, підприємств, шкіл, університетів, коледжів та інших організацій закриті в цей день. Офіси та підприємства дозволяють співробітникам мати довгі чотириденні вихідні.

День подяки вважається одним з найбільш жвавих періодів для подорожей.

В останні роки День подяки в Україні набирає все більшу популярність. Раніше це свято в нашій країні відзначалося переважно у протестантському середовищі, а національного масштабу він почав набувати після Революції Гідності.

23 вересня у Києві вдруге масштабно відзначили Свято подяки, який відвідали більш як 100 тисяч осіб. Мешканці та гості столиці зібралися на Майдані, щоб подякувати Богові за свою країну, за сім'ю, за врожай.

У 2017 році на це дійство до Києва був запрошений легендарний мотиваційний спікер Нік Вуйчич - людина без рук і ніг. Тоді його виступ зібрав на Хрещатику кілька сотень тисяч гостей, а завдяки прямій трансляції захід змогли подивитися мільйони глядачів по всьому світу.