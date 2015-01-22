Виявлені тіла загиблих в корпусі літака AirAsia на дні Яванського моря

Про це повідомив командувач західним флотом контр-адмірал Відодо, передає ТАСС. За його словами, до теперішнього часу з дна Яванського моря підняті тіла трьох жертв катастрофи, роботи тривають.

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"Сьогодні погода сприятлива, немає опадів, висота хвиль не більше двох метрів, несильна підводна течія, тому протягом дня необхідно виконати максимальний обсяг роботи", - сказав він.

Таким чином, кількість виявлених тіл досягла 56, при цьому на борту літака перебували 162 людини. За оцінками експертів, всередині фюзеляжу може перебувати велика частина жертв авіакатастрофи.

Нагадаємо, 28 грудня 2014 року літак А320-200 компанії AirAsia приблизно через 40 хвилин після вильоту з індонезійського міста Сурабая в Сінгапур зник з екранів радарів, перебуваючи в районі острова Калімантан (Борнео). Пізніше з'ясувалось, що літак впав в Яванське море біля індонезійського острова Белитунг. На борту літака знаходилося 162 людини, включаючи екіпаж. Більшість пасажирів були громадянами Індонезії, також були громадяни Малайзії, Південній Кореї, Великобританії.