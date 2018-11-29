Очільник Пентагону прокоментував захоплення українських суден на Азові: Росії довіряти не можна

25 листопада Росія захопила три судна ВМС України разом з екіпажами.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що захопивши три кораблі ВМС України разом з екіпажами, Москва порушила умови договору з Києвом.

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Як повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на «Голос Америки», Мэттис у спілкуванні з журналістами наголосив – це ще один доказ того, що Кремлю довіряти не можна.

«Якщо ви згадаєте про те, що між двома країнами було укладено угоду... це просто показує, що зараз словами Росії не можна довіряти», – заявив глава Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українського буксиру "Яни Капу" та двох катерів "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполя.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, внаслідок чого він був зруйнований.

Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Всі 24 моряки, що знаходилися на суднах, потрапили в полон. Троє з них поранені. Всі українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років).

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.