Росія заблокувала заяву Радбезу ООН по атаці на Маріуполь - ЗМІ

Російська делегація заблокувала заяву Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. Про це з посиланням на заяву дипломата, який побажав залишитися анонімним, передає Reuters. Цю інформацію підтвердив у своєму твіттері і представник Великобританії в Радбезі Лайалл Грант, повідомляє Слон.

UNSG issues strong statement on #Mariupol attack, but #Russia blocks similar statement by #UN Security Council. - Mark Lyall Grant (@LyallGrant) January 25, 2015

UK has proposed #UNSC statement condemning #Mariupol attack. Hoping for quick agreement. - Mark Lyall Grant (@LyallGrant) January 24, 2015

Згідно з повідомленням, текст документа не дозволила прийняти РФ, що володіє правом вето в Радбезі ООН.

У заяві, текст якої не дозволила прийняти Росія, засуджувалися «недавні провокаційні висловлювання сепаратистів» у зв'язку з обстрілом Маріуполя. Reuters уточнює, з посиланням на копію чернетки документа, що мова йшла про заяву глави бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, в якому той оголосив наступ на Маріуполь.

У той же час, прес-служба російського представництва в ООН заявила, що заяву Радбезу погодити не вдалося, «оскільки делегація Великобританії наполягала на засудженні радою окремих заяв ополченців», передає ТАСС.

Раніше спостерігачі ОБСЄ представили свій звіт за підсумками вивчення місця обстрілу житлового району в Маріуполі.

"Аналіз воронок показав, що ракети "Град" прилетіли з північно-східного напрямку, з боку села Октябр (19 кілометрів на північний схід від [обстріляної] Олімпійської вулиці), а ракети "Ураган" - зі східного напрямку, з боку села Заїченко (15 кілометрів на схід від Олімпійської вулиці). Обидва населених пункти контролюються Донецькою народною республікою», - сказано в заяві ОБСЄ.