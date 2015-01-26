Мешканці Нью-Йорка готуються до потужного снігопаду й спустошують магазини (фото)
Мер Нью-Йорка попередив городян, що снігова буря, яка насувається на місто, може виявитися "однією із найсильніших або найсильнішою в історії мегаполісу".
В очікуванні одного з найбільш потужних снігових ураганів в історії Нью-Йорка, жителі міста почали масово скуповувати лопати й щітки для снігу, а також поповнювати запаси продуктів, повідомляє ТСН.ua.
Як пише Mashable, у Twitter з'явилися десятки фотографій спорожнілих полиць і черг у магазинах.
Тим часом, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо попередив городян, що снігова буря, яка насувається на місто, може виявитися "однією із найсильніших або найсильнішою в історії мегаполісу".
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Він попросив жителів Нью-Йорка тимчасово не користуватися без потреби особистим транспортом і не виходити з будинку. Авіакомпанія Delta вже скасувала близько 600 рейсів, аналогічні заходи вживають й інші перевізники.
Крім великої кількості снігу, негода може принести крижаний дощ і пориви ураганного вітру. Бурю заздалегідь порівнюють зі штормом, що паралізував Нью-Йорк в 1888 році.
Тоді два дні поспіль не працював громадський транспорт і фондова біржа, а в результаті обмороження і травм загинуло близько 200 осіб. Реальні масштаби прийдешнього снігопаду поки незрозумілі, але жителі Нью-Йорка вже спустошили полиці багатьох магазинів у місті.
So there's 2 feet of snow coming to the NY/NJ area and this is what people do to the store shelves? Huh? pic.twitter.com/ybOLHqwyhj
— MattCundill (@MattCundill) January 26, 2015
Friend just sent me a pic of the bread aisle in her store. So I guess people are getting ready for the snow... pic.twitter.com/5Wc9vjCWo7
— Dina Dale (@orsognadina) January 26, 2015
I went to the store earlier. Let the craziness begin! #snow#NJpic.twitter.com/Tb06B1MmLg
— Nanalicious (@ThatGrieta) January 26, 2015
#Snowmageddon2015 is coming & in #PortWashington everyone is buying water - can't we just melt the snow? ;) pic.twitter.com/gfi7gZox8J
— Rabbi Danny Burkeman (@rabbidanny) January 26, 2015
Biggest snowstorm since 1996 = panic in park slope. Check out this line of ppl looking to get into @foodcooppic.twitter.com/jfS82tFfC6
— kimlast (@kimlast) January 25, 2015
This is the bread aisle in Shop Rite. Yay snow. pic.twitter.com/sSrpCuaDGZ
— Calaya (@caleigh_edge) January 25, 2015
Lines at my supermarket on the UES are wrapped up and down the aisles. #Snowmageddon2015pic.twitter.com/a9naFrl9Ic
— JoeMyGod (@JoeMyGod) January 26, 2015
Apparently it's going to snow on Tuesday. #Snowmageddon2015pic.twitter.com/OMG9up4aMG
— Kelli Proia (@lawducate) January 25, 2015