Мешканці Нью-Йорка готуються до потужного снігопаду й спустошують магазини (фото)

В очікуванні одного з найбільш потужних снігових ураганів в історії Нью-Йорка, жителі міста почали масово скуповувати лопати й щітки для снігу, а також поповнювати запаси продуктів, повідомляє ТСН.ua.

Як пише Mashable, у Twitter з'явилися десятки фотографій спорожнілих полиць і черг у магазинах.

Тим часом, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо попередив городян, що снігова буря, яка насувається на місто, може виявитися "однією із найсильніших або найсильнішою в історії мегаполісу".

Читайте такожУ США через снігову бурю скасовано понад 1800 рейсів

Він попросив жителів Нью-Йорка тимчасово не користуватися без потреби особистим транспортом і не виходити з будинку. Авіакомпанія Delta вже скасувала близько 600 рейсів, аналогічні заходи вживають й інші перевізники.

Крім великої кількості снігу, негода може принести крижаний дощ і пориви ураганного вітру. Бурю заздалегідь порівнюють зі штормом, що паралізував Нью-Йорк в 1888 році.

Тоді два дні поспіль не працював громадський транспорт і фондова біржа, а в результаті обмороження і травм загинуло близько 200 осіб. Реальні масштаби прийдешнього снігопаду поки незрозумілі, але жителі Нью-Йорка вже спустошили полиці багатьох магазинів у місті.