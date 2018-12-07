У Пентагоні прокоментували можливість військової відповіді на агресію РФ у Керченській протоці

Пентагон відмовився від військової відповіді на атаку та захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд заявив, що Сполучені Штати не мають наміру відповідати військовими діями на агресивні дії Росії у Керченській протоці.

«Зараз не йдеться обговорення військової відповіді на [інцидент] в Азовському морі», — сказав Данфорд, пише The Washington Post.

При цьому генерал підкреслив, що Захід повинен відповісти на дії Росії в Азовському морі. Однак, зазначив Данфорд, реакція західних країн повинна знаходитися в сфері дипломатії, економіки чи безпеки.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що США готують до відправки в Чорне море військовий корабель через агресію Росії в Керченській протоці.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".