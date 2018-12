«Греммі» оголосила імена номінантів

Національна академія мистецтва і науки звукозапису вручить премію «Греммі» на урочистій церемонії в Лос-Анджелесі 10 лютого 2019 року.

Репери Кендрік Ламар і Дрейк стали фаворитами номінацій музичної премії «Греммі».

Як повідомляє Reuters, вони претендують на нагороду у восьми і семи категоріях, відповідно.

Читайте такожЛеді Гага, Бредлі Купер та Ніколь Кідман: у США оголосили номінантів на «Золотий глобус»

За звання автора кращого альбому 2018 року поборються Дрейк і Ламар, а також Карді Бі, Пост Малоун, Жанель Моне, Бренді Карлайл, Кейсі Масгрейвс, H. E. R. та саундтрек до фільму «Чорна пантера».

У категорії «Пісня року» номіновано All the Stаrs Кендрика Ламара, Boo'd Up Еллі Май, God's Plan Дрейка, In My Blood Шона Мендеса, The Joke Бренді Карлайл, The Middle Марени Морріс, діджея Zedd і гурт Grey, Shallow Леді Гаги і Бредлі Купера, а також This is America Дональда Гловера.

Національна академія мистецтва і науки звукозапису вручить премію «Греммі» на урочистій церемонії в Лос-Анджелесі 10 лютого 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, після гомосексуального скандалу терміново змінився ведучий церемонії нагородження премією "Оскар-2019".