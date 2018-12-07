Після гомосексуального скандалу терміново змінився ведучий церемонії нагородження премією "Оскар-2019"

Американська кіноакадемія напередодні вибрала коміка Кевіна Харта ведучим церемонії.

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Темношкірий актор мав стати ведучим престижної премії вперше. Проте навколо його персони виник гучний скандал. Харту нагадали його повідомлення в Твіттері, які носили явно гомофобний характер. Незважаючи на те, що Харт публікував їх ще у 2009 році, це все спливло.

Він залишив нове повідомлення в Твіттері. У тексті йдеться: «Я вирішив відмовитися від ролі ведучого в Оскарі-2019. Причиною є те, що я не хочу бути предметом уваги в той вечір, коли на сцені будуть багато талановитих акторів, вони гідні уваги публіки. Я приношу всі можливі вибачення ЛГБТ-спільноті за мої недостойні висловлювання з минулого. Я за цей час дуже змінився, але вже нічого не виправити».

Нагадаємо, український фільм отримав шанс бути номінованим на кінопремію Оскар-2019.