Пекін випустив нові рекомендації щодо витрачання коштів для держслужбовців, наказавши вести "економний спосіб життя" через економічні труднощі.

Правляча Комуністична партія Китаю наказала чиновникам скоротити державні витрати. Дорогий алкоголь, цигарки та вишукані страви більше не пропонуватимуть на робочих обідах, а на конференціях більше не буде пишних квіткових композицій.

Видання The Washington Post пише, що Китай стикається з економічними труднощами - торговельною війною зі США, що триває, і уповільненням зростання всередині країни. У зв'язку з цим чиновникам наказали затягнути паски і "вести економний спосіб життя".

"Практика ощадливості та протидія марнотратству - славна традиція і прекрасний стиль нашої партії", - ідеться у статті офіційного видання People's Daily.

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В іншій редакційній статті шанхайського видання Paper йдеться про те, що кампанія допоможе створити культуру, в якій "марнотратство вважається ганебним, а ощадливість - почесною".

На думку аналітиків, ця кампанія присвячена контролю китайського лідера Сі Цзіньпіна в період невизначеності.

"Кампанії, подібні до цієї, завжди пов'язані з владою і легітимністю, з тим, що керівництво демонструє контроль і дисципліну, а не встановлює правила чистого управління і підзвітності", - каже Девід Бандурскі, директор China Media Project.

Це не перший випадок боротьби з надмірностями чиновників. Сі розпочав кампанію за ощадливість невдовзі після приходу до влади у 2012 році в рамках ширших зусиль з викорінення корупції в уряді, що, на думку багатьох аналітиків, було способом чистки конкурентів. У березні цього року кампанію відновили.

Економічна криза в Китаї - останні новини

Темпи зростання економіки Китаю на початку 2024 року виявилися повільнішими, ніж очікувалося. Друга за величиною економіка світу у квітні-червні зросла лише на 4,7% порівняно з роком раніше.

Китай знизив ключову облікову ставку і базові ставки кредитування, щоб прискорити зростання економіки. Країна перебувала на межі дефляції і стикається із затяжною кризою нерухомості, зростаючим боргом і слабкими настроями споживачів і бізнесу.

У третьому кварталі 2024 року економічна криза в Китаї продовжилася.

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