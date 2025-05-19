Правляча Комуністична партія Китаю наказала чиновникам скоротити державні витрати. Дорогий алкоголь, цигарки та вишукані страви більше не пропонуватимуть на робочих обідах, а на конференціях більше не буде пишних квіткових композицій.
Видання The Washington Post пише, що Китай стикається з економічними труднощами - торговельною війною зі США, що триває, і уповільненням зростання всередині країни. У зв'язку з цим чиновникам наказали затягнути паски і "вести економний спосіб життя".
"Практика ощадливості та протидія марнотратству - славна традиція і прекрасний стиль нашої партії", - ідеться у статті офіційного видання People's Daily.
В іншій редакційній статті шанхайського видання Paper йдеться про те, що кампанія допоможе створити культуру, в якій "марнотратство вважається ганебним, а ощадливість - почесною".
На думку аналітиків, ця кампанія присвячена контролю китайського лідера Сі Цзіньпіна в період невизначеності.
"Кампанії, подібні до цієї, завжди пов'язані з владою і легітимністю, з тим, що керівництво демонструє контроль і дисципліну, а не встановлює правила чистого управління і підзвітності", - каже Девід Бандурскі, директор China Media Project.
Це не перший випадок боротьби з надмірностями чиновників. Сі розпочав кампанію за ощадливість невдовзі після приходу до влади у 2012 році в рамках ширших зусиль з викорінення корупції в уряді, що, на думку багатьох аналітиків, було способом чистки конкурентів. У березні цього року кампанію відновили.
Економічна криза в Китаї - останні новини
Темпи зростання економіки Китаю на початку 2024 року виявилися повільнішими, ніж очікувалося. Друга за величиною економіка світу у квітні-червні зросла лише на 4,7% порівняно з роком раніше.
Китай знизив ключову облікову ставку і базові ставки кредитування, щоб прискорити зростання економіки. Країна перебувала на межі дефляції і стикається із затяжною кризою нерухомості, зростаючим боргом і слабкими настроями споживачів і бізнесу.
У третьому кварталі 2024 року економічна криза в Китаї продовжилася.