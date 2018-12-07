Спецпрокурор США Мюллер розповість, про що брехав Манафорт

Очікуваний багатьма документ проллє світло на те, чи кампанія президента Трампа змовилася з Росією, щоб втрутитися у вибори 2016 року.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер у п'ятницю має подати доповідь, яка міститиме «детальний» облік того, як Манафорт вчинив злочини, брехавши ФБР.

Очікуваний багатьма документ, який буде оприлюднений як подання до суду, швидше за все, проллє світло на те, чи кампанія президента Трампа змовилася з Росією, щоб втрутитися у вибори 2016 року, інформує The Hill.

Проте скільки нової інформації буде оприлюднено, поки що не відомо.

Тим не менш, будь-яка розкрита інформація, як очікується, приверне до себе увагу громадськості. Для того, щоб продемонструвати, що Манафорт брехав, Мюллер повинен буде навести докази а також підстави, які він має для недовіри.

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Залишається незрозумілим, про що саме брехав Манафорт. Видання The Wall Street Journal повідомило минулого тижня про те, що Манафорт нібито ввів в оману слідчих щодо його лобістської роботи та контактів із Костянтином Килимником, який працював у представництві фірми Манафорта в Україні. Килимник, підозрюваний у зв'язках із російською розвідкою, був засуджений паралельно з Манафортом за тиск на свідків, але прокурори США ще не мали нагоди його допитати.

Мюллер вперше заявив минулого тижня, що Манафорт нібито брехав слідчим «на різні теми», зазначивши, що майбутнє подання пояснить «характер злочинів і брехні відповідача, в тому числі і після підписання угоди про визнання вини і співпрацю зі слідством тут». Манафорт заперечив, що він ввів в оману слідчих і порушив угоду, зауважує The Hill.